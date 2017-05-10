Виконком затвердив Положення про департамент з питань поводження з відходами

З понеділка оголосять конкурс на керівника департаменту

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Сьогодні виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив Положення про департамент з питань поводження з відходами Львівської міської ради, управління оперативного поводження з відходами департаменту з питань поводження з відходами Львівської міської ради, управління розвитку системи поводження з відходами департаменту з питань поводження з відходами Львівської міської ради та їх структури.

«Важливе питання – це створення департаменту з питань поводження з відходами. Кожен день є важливий. Якщо ми сьогодні приймемо рішення виконкому, то до понеділка реєструємо новий департамент в усіх органах влади і з понеділка можемо оголошувати конкурс на керівника департаменту. Бо це питання дуже важливе», – зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.