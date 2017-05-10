 Військові правоохоронці зі Львівщини вирушили в зону АТО. ФОТО

10 травня 2017 року солдати та офіцери Західного територіального управління Військової служби правопорядку ЗС України вирушили до району проведення Антитерористичної операції для виконання завдань за призначенням у військових комендатурах в зоні відповідальності ОТУ «Луганськ».



Зведений підрозділ в кількості понад півсотні військовослужбовців здійснить ротацію своїх побратимів, які більше трьох місяців з честю виконують поставлені завдання.

Про це повідомляє медіа-центр Міністерства оборони України.

Перед відправкою особового складу командир військової частини полковник Валентин Козакевич нагадав військовослужбовцям про сумлінне виконання завдань, дотримання військової дисципліни і заходів безпеки під час переміщення залізничним та автомобільним транспортом.

“Серед особового складу зведеного підрозділу значна кількість військовослужбовців у 2014-2016 роках пройшли тренінги для військової поліції за стандартами армій країн НАТО, – зазначив заступник начальника ЗТУ ВСП про роботі із особовим складом підполковник Федір Федчик. – Та й у районі АТО наші бійці не новачки. У кожного як мінімум дві ротації, які пройшли у напруженому ритмі. Адже наші солдати та офіцери не лише забезпечували належний правопорядок та дисципліну серед військових та місцевих мешканців у районі відповідальності. Але й неодноразово брали участь у спільних операціях з представниками інших силових структур України із виявлення та знешкодження бойовиків НЗФ, схронів зі зброєю, попереджували кримінальні правопорушення та затримували злочинців. Ми упевнені у бойовій готовності і спроможності наших колег виконати свій обов’язок”.

Перед відправкою автоколони та особового складу у дорогу, молитву та благословення військових здійснив військовий капелан Гарнізонного храму Святих Верховних Апостолів Петра і Павла УГКЦ отець Всеволод Семененко.