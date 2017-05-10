У Театрі Лесі відбудеться прем’єра вистави-саспенс від колективу «Склад 2’0»

У Театрі імені Лесі Українки 20 травня відбудеться прем’єра вистави-саспенс про 1947 рік у місті Майнц. Лейтмотивом вистави стане осмислення «життя після війни», а також підміни понять у головах людей.

Неформатний львівський колектив «Склад 2’0» знову експериментує з формою і цього разу за основу взято саме моторошну атмосферу втілення. Чи не вперше актори спробують показати неоднозначність історії, а також життя після та під час війни.

Головними героями вистави стали дві сестри, які були і залишаються по різні сторони бойової лінії. Обоє водночасі є втіленням глобальної війни, як націонал-соціалізму та переконань Третього рейху супроти єврейського народу. Глядач побачить, що відбуватиметься із ними після закінчення протистоянь і приходу у місто Західних цивілізацій разом із Америкою.

Відвідувачів також здивує звукове оформлення вистави, адже для реалізації ефекту жанру саспенс, глядацький зал активно використовуватиметься, а колонки розміщенні позаду створять спеціальний химерний ефект.

Про жанр вистави розповідає директорка театру Лена Лоїк: «Вистава «Майнц» поставлена у жанрі саспенс (невизначеність, неспокій, тривога очікування). Цей жанр дав нам змогу показати внутрішню складову переживань героїв у поствоєнному просторі. Звернувшись до історії Другої світової війни, ми мимоволі переносимось в реалії нашого часу, нам показують через призму минулого всі ті переживання та страхи, що актуальні і зараз. Сумніви, тривоги, страх – все це не зникає, війна кожного з нас, кожного з героїв продовжується всередині них».

Спеціально для вистави музиканти із консерваторії у Кошице (Словаччина) написали експерементальну джазову композицію, а художниця Ольга Довгань-Левицька створила особливу сценографію, яка також зазвучить під час вистави.

Театр «Склад 2’0» створений на базі колективу «Другий склад». Функціонує з 2015 року у Львові, за цей час актори поставили велику кількість успішних прем’єр. Серед вистав колективу є чимала кількість авторських п’єс: «І дерева, і люди», «Франко та його жінки», «Синдром предків» та інші. Театр також активно співпрацює із сучасними авторами: у 2015 році світ побачила вистава під назвою «Ріка мертвого генерала» за текстами поета Михайла Жаржайла, а у 2016 театр співпрацював із сучасним автором Сергієм Жаданом, який не лише написав текст до вистави, але й виконав одну з ролей у виставі «Приморська пустка». Колектив спеціалізується саме на формі втілення та прочитання, тому активно гастролював різноманітними фестивалями України: Atlas Weekend, Файне місто, ТуСтань, Coda Fest та ін. Також у 2016 році театр започаткував Перший театральний фестиваль під відкритим небом «Кіт Ґаватовича».