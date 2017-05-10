У бібліотеці на вул. Симоненка обладнають інтерактивну карту міста

Мультиборд матиме вмонтований монітор із мультитач та FullHD технологіями. На ньому можна буде не лише вчитися, але й гратися.

Незабаром у “Розумному мікрорайоні” Наукова, у бібліотеці, що на вулиці Симоненка, з’явиться мультимедійний стенд з інтерактивною картою міста! Вироблятиме обладнання українська компанія BigTab.

Про це повідомляють на сайті “Розумний мікрорайон. Наукова”.

Інтерактивна карта Львова на мультиборді – це інноваційна система нового покоління. На ній буде цікаво та пізнавально представлена потрібна для відвідувачів бібліотеки інформація. Оскільки більшість відвідувачів бібліотеки – школярі-непосиди, виробники передбачать міцність та безпечність у користуванні пристрою для малих дітей.

Ініціатори переконані, що інтерактивна карта міста на сучасному мультиборді сприятиме мотивації школярів до нових знань та зробить навчання більш цікавим для дітей. Серед переваг обладнання також є і його мультифункціональність. Положення “столу” можна змінювати відповідно до потреб користувачів. Ще його можна кріпити на стіну, наприклад, для перегляду фільмів чи презентацій для великої кількості аудиторії.

Мультиборд матиме вмонтований монітор із мультитач та FullHD технологіями. На ньому можна буде не лише вчитися, але й гратися. Цей інструмент дозволить яскраво та ефектно відображати лекції, ідеї, бази даних, тощо. Проектор, що цікаво, для цього не знадобиться, адже екран такий великий, що його добре буде видно усім відвідувачам!