У ЛКП «Львівелектротранс» прокоментували випадок загоряння трамвая.



Як уже повідомляла “Львівська газета”, сьогодні ввечері на вулиці Кн. Ольги, на зупинці Аркаса, сталося загоряння вагона трамвая №3. Ніхто не постраждав. Пошкодження самого транспортного засобу незначні, вагон вже у депо. Причини події будуть відомі після огляду вагона експертами.

«За попередніми ознаками, мало місце коротке замикання в зоні лінійного контактора. Водій на цю подію відреагував оперативно: відчинив двері, опустив пантограф, взяв участь у гасінні пожежі. Ніхто з пасажирів не постраждав. Вагон суттєвих пошкоджень не зазнав. Експерти будуть встановлювати причину загоряння», – повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».