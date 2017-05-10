На 46-му маршруті курсують нові «Електрони»

Від сьогодні, 10 травня, нові низькопідлогові автобуси «Електрон» курсують на маршруті № 46.

Про це повідомив заступник директор АТП-1 Олександр Струтинський, інформує прес-служба ЛМР.

«Нещодавно нові автобуси «Електрон» вийшли на автобусні маршрути № 16 та № 3. Станом на сьогодні маршрут №3 повністю обслуговують нові автобуси – це 14 машин. На маршруті № 16 зараз курсує 8 «Електронів». І від сьогодні нові низькопідлогові «Електрони» курсують на маршруті № 46 – це 10 машин.

У майбутньому плануємо, щоб маршрути № 16 і 46 теж повністю обслуговували нові «Електрони», – розповів Олександр Струтинський.

Нагадаємо, АТП-1 має отримати 55 низькопідлогових автобусів «Електрон» від ПАТ «Концерн-Електрон».