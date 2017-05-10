Міжнародний фестиваль «Віртуози» скличе до Львова музикантів з усього світу

З 18 травня до 11 червня, майже на цілий місяць, Львів зануриться у музичну атмосферу, яку принесе XXXVI Міжнародний фестиваль музичного «Віртуози».

Фестиваль на три тижні запросить до нашого міста музикантів з усього світу, зокрема, з Італії, Іспанії, Польщі, США, Німеччини, Естонії, Азербайджану.

У насиченій концертній програмі – класика європейських та українських композиторів. Зокрема, вечір італійської вокальної музики, бароковий скрипковий концерт, вечори чеських шедеврів, творів Бетховена, Брамса, Вівальда, Генделя, Скорика, ціла низка симфонічних концертів та багато іншого. Серед зіркових гостей фестивалю – Олег Криса, Софія Соловій, Жанна Микитка, Сюзанна Мате, Павел Вернікщв, Вадим Неселовський, Фархад Бадалбейли, Андрій Війтович, Дмитро Онищенко, Дженіфер Грім.

Концерт «Передвікриття» відбудеться 18 травня у Підгорецькому замку. Заходи фестивалю прийматиме Львівська обласна філармонія та Львівський будинок органної та камерної музики.

Програма фестивалю.