Львів’янам прочитають лекції з натхнення

У рамках проекту «Сезон натхнення» з 13 травня до 17 червня департамент розвитку ЛМР проводитиме лекції з натхнення для львів’ян.

Професійні спікери з різних галузей розповідатимуть про те, як позитивно змінити різні сфери свого середовища. Зустрічі відбуватимуться по суботах у заводі «РЕМА» (вул. Заводська, 31, галерея «Zefirina») – для безкоштовного входу необхідно зареєструватися.

Спікерами «Сезону натхнення» стануть Максим Бахматов (UNIT.City, екс-генеральний директор київського ВДНГ), Слава Балбєк (київський архітектор, 2B.group, TUYVO, Prostir 86), Віталій Кирилів (львівський дизайнер, співзасновник «Hochu Rayu»), Олег Ніколаєв (власник закладів Make my cake, Frebule, White whale, Одеса).

Організатори наголошують: завдання проекту – надихнути, об’єднати та нагадати львів’янам про креативність та сміливість. Серед тем «Сезону натхнення» – «Робота з людьми: любити/ненавидіти», «Візьми й не зроби: чому не всі ідеї реалізуються», «Креативність державних установ», «Як керувати декількома проектами».

Департамент розвитку ЛМР запрошує всіх охочих львів’ян на першу лекцію Максима Бахматова «Креативність державних установ», що відбудеться 13 травня о 18.30. Для участі в лекції необхідно зареєструватися.

Розклад лекцій «Сезону натхнення»: