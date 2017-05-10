Львів’ян кличуть на молодіжний конгрес НАТО

Упродовж 27-28 травня у Львові триватиме молодіжний конгрес НАТО.

Про це повідомляє департамент внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА.

Захід має на меті збільшити рівень проінформованості молоді Львівщини з питань безпеки, національної оборони, сучасних викликів, міжнародної співпраці та євроатлантичної інтеграції в контексті посилення діалогу НАТО-Україна.

В рамках конгресу, окрім цікавих дискусій відбудеться й моделювання діяльності НАТО, під час якого учасники зможуть відчути себе у ролі справжніх делегатів.

Конгрес організовує ГО «Інститут Суспільних Ініціатив» за підтримки департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації.

Для участі у заході необхідно зареєструватись: https://goo.gl/forms/pEd2ut3LIHsjxRX32.

Відібраним учасникам покривається харчування та академічна програма.