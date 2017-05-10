Держслужбовці Львівщини змагаються у спартакіаді

На Львівщині тривають змагання за програмою Спартакіади серед команд державних службовців. Команди держслужбовців змагаються у п’яти видах спорту: футзал, волейбол, настільний теніс, шашки, шахи.

Спартакіада складається із двох етапів. Під час першого відбулись районні змагання, зараз триває другий етап – обласні зональні змагання. Переможці змагань у чотирьох зонах візьмуть участь у фінальних змаганнях V обласної спартакіади Львівщини серед депутатів обласної, міських (міст обласного значення), районних, міських, сільських та селищних рад, що відбудуться 20 травня у приміщенні спортивного комплексу НУ «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. У.Самчука, 14).

За результатами фінальних змагань обласної спартакіади сформують збірну команду депутатів Львівської області, яка візьме участь у фінальній частині Всеукраїнської спартакіади серед народних депутатів України всіх рівнів. Всеукраїнський фінал заплановано провести 12-17 червня ц.р. у м. Чорноморську (Одеська область).

Загальну координацію з організації спартакіади 2017 року серед депутатів здійснює управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.