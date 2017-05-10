У середу, 10 травня, у межах Фестивалю вишиванки відбувся флеш-моб – дерева у сквері “На валах” прикрасили вишиванками.

Акція відбулась за підтримки департаменту внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації спільно з Львівською обласною спілкою соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих, ГО «Розвиток Громади» та ГФ “Патріот”, повідомляє прес-служба ЛОДА.

Організатори сподіваються, що одягнені у вишивку дерева спонукатимуть львів`ян та гостей міста відчути гордість та пошану до національного вбрання та частіше його одягати. Зокрема, і в національний український одяг організатори закликають одягнутись 18 травня – у Всесвітній день вишиванки. Його традиційно відзначають щорічно у третій четвер травня.

Учасники фестивалю побачать унікальну виставку під відкритим небом, тут львів’яни та гості міста зможуть ознайомитись з елементами вишивки різних регіонів України та долучитись до встановлення рекорду з розрізання найбільшого пляцка-вишиванки.