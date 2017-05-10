Будувати сміттєпереробний завод на Львівщині хочуть три компанії

Три компанії подали документи на конкурс із будівництва сміттєпереробного заводу на Львівщині

10 травня 2017 року завершено прийом документації другого етапу конкурсу з вибору інвесторів для будівництва та експлуатації комплексів утилізації (перероблення) твердих побутових відходів у Львівській області.

Свої конкурсні пропозиції подали три компанії, а саме: Інвестиційно-екологічну компанію “ІЕК” (ділянка у с.Бронниці, Дрогобицький район); та ТзОВ “Глассворк технолоджі”; ТзОВ “Вейст Менеджмент Системс” (ділянка Роздільського ДГХП «Сірка», Миколаївський район), повідомляє прес-служба ЛОДА.

Зазначимо, що завданням у другому етапі конкурсу було розроблення відповідної передпроектної конкурсної пропозиції, в тому числі розділ оцінки впливу на навколишнє середовище.

Після того, як конкурсна комісія вивчить подану документацію відбудеться засідання, на якому визначать найкращі пропозиції.