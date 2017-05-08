Внаслідок наїзду тракторного причепа загинув 35-річний мешканець Стрийщини

Як попередньо встановили правоохоронці, внаслідок наїзду тракторного причепа 35-річний мешканець Стрийщини загинув на місці події.

В Мостиське відділення поліції 6 травня надійшло повідомлення про те, що на території одного із підприємств у Мостиському районі загинув 35-річний житель Стрийщини.

Правоохоронці встановили, що у працівника з кишені випав на землю мобільний телефон. Піднімаючи його, він потрапив під колеса причепа трактора “Б170”, яким керував 42-річний стриянин. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Проводяться слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.