В Яворові зіткнулися дві іномарки під керуванням жінок

Внаслідок ДТП водій одного із автомобілів та її пасажир госпіталізовані.

В Яворівський відділ поліції 7 травня о 16.30 надійшло телефонне повідомлення про те, що у райцентрі неподалік АЗС сталося зіткнення двох транспортних засобів.

Правоохоронці встановили, що ДТП сталося за участі 30-річної львів’янки, яка керувала автомобілем «Опель Вектра», та 38-річної мешканки міста Яворів, водія автомобіля «Рено Трафік».

Внаслідок зіткнення пасажир «Опеля», 31-річний яворівчанин, доставлений у лікарню з діагнозом: закрита черепна мозкова травма, струс головного мозку. Водій цього ж автомобіля госпіталізована з діагнозом: гостра реакція на стрес.

Наразі встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.