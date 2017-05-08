В Україні запустять програму безпеки на дорогах

Державне агентство автомобільних доріг України (“Укравтодор”) розробляє програму безпеки дорожнього руху.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Прем’єр уточнив, що програма найближчим часом буде представлена на засіданні уряду.

“Перед керівництвом” Укравтодору “я поставив завдання розробити програму безпеки дорожнього руху, в тому числі спираючись на польський досвід – така програма вже розробляється і найближчим часом буде представлена на засіданні уряду”, – написав Гройсман на своїй сторінці у Facebook.