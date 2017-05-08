У Парку культури відбудеться третій фестиваль вуличної їжі 

Свої кулінарні напрацювання тут представлятимуть понад 30 підприємців у сфері харчування

Упродовж двох днів – 20 і 21 травня – у Парку культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького триватиме фестиваль вуличної їжі Street Food So Good.

Про це повідомляють організатори на сторінці події у Фейсбук.

Фестивальне меню ярмарку вуличної їжі передбачає найрізноманітніші страви: сендвічі, бургери, хот-доги, чіабати, млинці, широке мангальне меню, різноманітні салати, національні страви народів світу: фалафель, хумус, китайська локшина, мексиканське буріто, тако.

Охочі посмакувати стравами традиційної галицької кухні не залишаться без улюблених страв, як і любителі солодкого.

На десерт – домашні сирники, мафіни, торти, штрудель та інша випічка. У меню також великий асортимент свіжих прохолодних напоїв, справжня львівська кава.

У програмі фестивалю – чимало кулінарних воркшопів, ярмарок натуральних продуктів, дизайн-маркет Street Fashion, вуличний лекторій та чимало альтернативних розваг.

Реєстрація учасників за посиланням: https://goo.gl/phRs5C