У Львові запрацює Лабораторія міждисциплінарних практик «Березіль»

Із 12 до 15 травня у Львові вперше відбудеться Лабораторія міждисциплінарних практик «Березіль», яка розвиватиме новаторські мистецькі практики, засновані Лесем Курбасом.

Лабораторію «Березіль» створюють організатори великих арт-проектів Тижня Аауального мистецтва та Школи перфомансу, повідомляє МО “Дзиґа”.

Упродовж року Лабораторія матиме кілька сесій.

У програмі першої (травневої) сесії:

• лекції

• майстер-класи

• практичні консультації

• виступи перфомерів з України, Польщі, Китаю та Гонконгу

Усі події будуть публічні та проходитимуть в галереї «Дзиґа» (вул. Вірменська,35) і в просторі міста поблизу неї.

Лекції читатимуть театрознавець та викладач Роман Лаврентій (про творчі методики Курбаса), співробітниця НЦТМ ім. Леся Курбаса, перфомерка групи «TanzLaboratorium» Лариса Венедіктова (про медіа та медіальну поверхню), арт-директор галереї «Дзиґа», куратор мистецьких проектів, художник Володимир Кауфман та перфомер Володимир Топій.

Ярослав Футимський розмовлятиме «про вплив. про важливість. про практику».

Перфоманси творитимуть: Михайло Барабаш, Володимир Кауфман, Володимир Топій, Ярослав Футимський, Марта Босовська (Польща), Чен Шісен/Санму (Гонконг), Лю Нансє (Китай/Гонконг), Ту Єук (Гонконг), Ван Чую (Китай).

Також відбудеться презентація молодих перфомерів (учнів Школи перфомансу): Марини Наумчук, Уляни Кульчицької, Романа Хруща і Зоряни Савки.

13- 15 травня відбудуться майстер-класи із перфомансу, які вестиме доктор мистецтва Марта Босовська з Польщі. Марта Босовська – відома перфомерка, викладачка, організаторка міжнародних фестивалів, працює у «Студії мистецтва перфоманс» при Познанському університеті мистецтв з проф. Янушем Балдигою. Реєстрація до 10 травня на пошту dzygainfo@gmail.com.

Довідка: Лабораторія міждисциплінарних практик «Березіль» – це вивчення нових міждисциплінарних практик актуального мистецтва, можливість почути, навчитись мистецьким практикам (які часто не присутні в українській освітній системі) через лекції, тематичні зустрічі-обговорення, майстер-класи, перфоманси, авторські проекти та консультації із запрошеними досвідченими теоретиками та практиками нових арт-технологій.

Розвиток та застосування новаторських практик, які розпочав Лесь Курбас на арт-сцені 20-х років минулого століття, відкрили інший шлях для самовираження тоді і надихає тепер. Як продовження розвитку нових мистецьких практик та інноваційних експериментів Леся Курбаса є наш проект Лабораторія міждисциплінарних практик «Березіль», метою якої є дослідження цих мистецьких практик, творення можливості для художнього експерименту і вислову; постійної взаємодії освітньої складової та практичних арт-контактів, об’єднуючи всіх охочих.

Детальна програма Лабораторії на сайті http://dzyga.com

ві.