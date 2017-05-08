У Львові відзначили День пам’яті та примирення

Сьогодні у Львові відбулись заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення. Влада міста та області, духовенство, громадськість поклали квіти та помолились до Пам’ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору «Шталаг-328».

Представники обласної та міської влади, дипломатичного корпусу, громадськості поклали лампадки до Пам’ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору «Шталаг-328». Опісля відбулась екуменічна панахида та громадське віче, під час якого виступили представники влади та ветеранських громадських організацій.

Після виступів відбулась акція «Вінок пам’яті». Представники обласної та міської влади, дипломатичного корпусу, громадськості вшанували пам’ять полеглих в роки Другої світової війни, жертв національно-визвольної боротьби та розмістили символічні маки на схилі біля меморіального хреста.

У цей день на території Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся мистецький дитячий захід «Пам’ять про вчора і перемога сьогодні очима дітей» із залученням учнівської молоді та учасників АТО з родинами.