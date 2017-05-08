У червні у Львові відбудеться фестиваль йоги

17 та 18 червня у Львові відбудеться наймасовіше дійство гармонії, спокою та творчості «Lviv Yoga Day» – святкування Міжнародного дня йоги, повідомляють організатори заходу.

Lviv Yoga Day – це наповнений простір для тих, хто шукає відпочинку, душевного затишку та можливості зупинитися і почути себе справжнього у шаленому ритмі сучасного міста. Абсолютно новий формат йога-фестивалю охоплює багато сфер, де кожен з відвідувачів дізнається для себе багато нового зі світу йоги та здорового способу життя, отримає нові унікальні навички. Другий рік поспіль фестиваль збирає прогресивних львів’ян та гостей міста, яких у минулому році було понад 5000.

Одразу дві локації будуть зустрічати гостей та друзів, щоб долучитись у цьому році до міжнародної йога-спільноти: площа Ринок та парк Івана Франка.

Команда організаторів має на меті ближче познайомити усіх охочих з культурою йоги, представити її багатогранність як стиль життя та образ мислення.

У програмі:

– Global Hatha Yoga, йога марафон – досвідчені інструктори, справжні експерти навчать вас правильно виконувати техніки йоги і поділяться своїм особистим багаторічним досвідом.

– Лекторії – коротко і лаконічно про справжню йогу, медитацію, вегетаріанство і аюрведу.

– Мантра музика non stop – концерти відомих українських та європейських гуртів.

– Мантра дайвінг від гурту «АTMASFERA».

– Вегетаріанські майстер-класи від професіоналів вегетаріанської кухні.

– Арт-простір – різноманітні творчі майстер-класи.

– Дитячий простір – місце, де всі заняття спрямовані на розвиток і гармонізацію внутрішнього стану дитини

“Йога, як давня фізична та духовна практика, має не тільки оздоровче значення, але й здатність згуртовувати суспільство і виховувати взаємоповагу. Тому сьогодні проведення такого заходу є обов’язковою культурною сходинкою на шляху порозуміння не тільки в нашій країні, а й у світі”, – коментують ідею організатори.