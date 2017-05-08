Сестри Музичук провели сеанс одночасної гри із юними шахістами Львова

Сьогодні, 8 травня, у Дитячому клубі, що на вул. Ференца Ліста, 2, відбулась непересічна шахова подія.

В рамках Міжнародного шахового фестивалю «Кубок Львова 2017», який проходить в часі святкування Дня міста Львова, відбувся шаховий сніданок із сестрами Музичук. Марія та Анна Музичук провели сеанс одночасної гри із юними шахістами.

Як зауважила Марія Музичук, попри те, що діти ще зовсім маленькі (переважно дошкільнята), але вони вже вміють думати, прораховувати ходи, бути гідними суперниками, інформує прес-служба ЛМР.

«Хочеться привітати наших діток з сьогоднішнім успіхом. Вони молодці, стараються, думають. Вони ще тільки починають займатись шахами. Сподіваємся, що після цього сеансу вони будуть мати більше стимулу займатись шахами. Сподіваємся, що їм це сподобається і колись у майбутньому хтось із них стане великим шахістом», – сказала Анна Музичук.

Дітей та гостей почастували авторським «Львівським Тортом» від кондитерів майстерні «Лігумінка». Цей торт був ексклюзивним подарунком місту з нагоди його 760-річчя.