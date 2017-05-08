Неподалік Миколаєва водій збив жінку і втік з місця пригоди

Потерпіла, яка отримала тяжкі тілесні ушкодження, доставлена до лікарні. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

В Миколаївське відділення поліції 7 травня о 22.09 надійшло повідомлення про те, що при виїзді з райцентру на узбіччі дороги виявлено жінку із травмами, характерними для дорожньо-транспортної пригоди.

Потерпіла, 48-річна жителька району, госпіталізована в реанімаційне відділення лікарні з діагнозом: відкрита черепно-мозкова травма.

Правоохоронці встановлюють особу водія та транспортний засіб, яким він керував.

Просимо усіх, хто володіє інформацією про це ДТП, допомогти у пошуку зловмисника, зателефонувавши на оперативну лінію «102», інформє відділ комунікації поліції Львівської області.