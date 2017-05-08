На Яворівщині чоловік звинуватив зятя у крадіжці 2 000 000 гривень

Правоохоронці встановлюють обставини зникнення коштів, що належали пенсіонерові.

В Яворівський відділ поліції звернувся 56-річний пенсіонер, житель міста Новояворівськ. Чоловік повідомив, що зять протягом останніх трьох років викрадав його грошові заощадження. За словами заявника, сума заподіяних збитків становить 57 470 доларів США, 760 євро та 20 000 гривень.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.