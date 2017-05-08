На Львівщині стартував Тиждень безпеки дорожнього руху

З 8 до 14 травня на Львівщині триватиме Тиждень безпеки дорожнього руху. Такі заходи мають на меті привернути увагу суспільства до проблеми дорожньо-транспортного травматизму, нагадати і дорослим, і малим, що безпека на дорозі залежить від кожного з нас.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Львівській області.

«У рамках Тижня безпеки дорожнього руху працівники поліції вже традиційно проводитимуть у школах і дитсадках тематичні заняття та вікторини, навчатимуть малюків Правилам дорожнього руху. Також відбудуться профілактичні акції для дорослих, під час яких правоохоронці закликатимуть їх дбати про власну безпеку, бути відповідальними учасниками дорожнього руху», – зауважив заступник начальника управління – керівник відділу ЗБДР та СЗ УПД ГУНП у Львівській області, підполковник поліції Михайло Борисенко.

Окрім цього, у п’ятницю, 12 травня, у Львові відбудуться обласні змагання команд юних інспекторів руху. Конкурс проводиться щороку з метою попередження випадків травмування дітей на дорозі. Завдяки таким змаганням школярі вивчають Правила дорожнього руху, засвоюють жести регулювальника та «ази» домедичної допомоги. Учасники команд ЮІР не лише самі дотримуються правил безпеки, але й спонукають до цього однолітків.

Правоохоронці звертаються до усіх учасників дорожнього руху: не забувайте, що безпека на дорозі – це справа кожного, тож сумлінно дотримуйтеся вимог ПДР та будьте прикладом для інших!