Муніципальний чоловічий хор «Каменяр» відзначив 10-річчя 

Учора, 7 травня, з нагоди 10-ї річниці присвоєння чоловічому хору «Каменяр» статусу «муніципальний» у катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці міста Стрия відбувся концерт духовної музики «Воскресіння день».

За вагомий внесок у розвиток хорового мистецтва, активну творчу діяльність та з нагоди 10-ї річниці присвоєння хору статусу «муніципальний», голова ЛОДА Олег Синютка та вручив подяку Степану Целюху, керівнику хору “Каменяр” та заслуженому діячу мистецтв України, повідомляє прес-служба ЛОДА.

Чоловічий хор «Каменяр» створений у 2000 році, а в 2007 року реорганізований в муніципальний чоловічий хор відділу культури і туризму Стрийської РДА. В хорі співають 25 учасників. Це інтелігенція та молодь міста та району. Сьогодні в творчому доробку колективу понад 90 творів. За високі творчі досягнення та активну творчу діяльність колектив неодноразово нагороджувався грамотами, дипломами та подяками.

Муніципальний чоловічий хор «Каменяр» можна сміливо назвати колективом українського музичного і культурного відродження. Хор виконує і записує колядки, щедрівки, історичні, козацькі, стрілецькі, повстанські та народні пісні, духовні твори класиків та сучасних композиторів. «Каменяр» проводить активну гастрольну діяльність, бере участь у фестивалях та конкурсах різних рівнів.