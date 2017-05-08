 Львівський волонтер потребує вашої допомоги

Для порятунку хлопця потрібно 342 000 гривень

Андрієві Бойку лиш 24. Зовсім нещодавно він одружився. Він надзвичайно активний та ідейний, проте у хвороби свої плани і, на жаль, вона не обирає кого “підкосити”.

Хлопцеві поставили жахливий діагноз, який шокував усіх: неходжкінська лімфома- рак лімфатичної системи.

Лікарі дають надію на життя та повне одужання, проте, щоб мати змогу боротися з недугою, гостро бракує 342 000 гривень. Про це повідомляє varta1.com.ua.

Христина Гурська, сестра Андрія розповідає: “Друзі та небайдужі люди! Потребує Вашої допомоги наша родина, яка зіткнулася з хворобою віч-на-віч. На перший погляд звичайна простуда в 24-річного Андрія виявилась підступною і важкою хворобою Дифузною В-великоклітинною лімфомою (Неходжкінська лімфома-рак лімфатичної системи). Ми почали боротьбу і віримо в перемогу над хворобою.

Вже пройшли 4 курси хіміотерапії і тривале стаціонарне лікування над побічними симптомами від негативного впливу лімфоми на організм Андрія (перикардія,неодноразове витягування рідини з пеневральної порожнини і стабілізування важкого стану). Зараз стан стабілізували, призначили 8 курсів хіміотерапії.

Залишилось пройти 6 курсів. Один курс коштує близько 57 000 грн (7651.51 zl (злотих)+ 700 zl препарат, який колять між курсами. Інтервал між курсами 2 тижні.

На жаль, у нас закінчуються фінансові можливості в боротьбі. Просимо Вашої допомоги як у поширенні інформації, так і матеріальної та молитовної”

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ КОШТІВ:

Картка ПриватБанк

5168 7426 0453 1255 отримувач Бойко Світлана (мама Андрія)

Телефон Мами Світлани

( 097) 612 70 92

Телефон Сестри Христини

(097) 603 52 95