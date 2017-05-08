Львівські патрульні навчали дітей прийомів самозахисту

У межах проекту «Безпека понад усе: ефективна поліція» інструктори з бойових мистецтв, які пройшли навчання в межах Національної системи поліцейського контролю та інструктора з особистої безпеки провели майстер-клас для підлітків із самозахисту, повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львова.

Спершу патрульні провели з дітьми розминку, згодом показали основні прийоми, які можна опанувати протягом короткого проміжку часу.

Інспектор патрульної поліції, майстер спорту з важкої атлетики Тарас Леськів, провів коротку екскурсію тренажерним залом та показав правильну техніку виконання вправ на тренажерах.

«Сподіваємося, що навички, здобуті сьогодні дітьми, їм в житті не знадобляться, адже їхня безпека – це наша робота», – зауважив Павло Цабан, інспектор патрульної поліції, випускник Національної системи поліцейського контролю.

Впродовж літа інструктори зустрічатимуться у новому спортзалі, який відкрили за сприяння відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні, з гіперактивними дітьми, аби скерувати їх енергію у правильне русло.

Нагадаємо, що навчання у Національній системі поліцейського контролю пройшли вже 1 та 2 батальйони патрульної поліції Львова. Зараза проходить навчання 3-й батальйон. Патрульні, які вже пройшли навчання, передають досвід колегам і самі застосовують навички східних бойових мистецтв на практиці.