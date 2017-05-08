Львів’янам покажуть «Будуарні історії» Сергія Михалківа

Знявши одяг – жінка знімає свої важкі соціальні статуси, стає такою, якою її створила природа. І саме у такий момент, використовуючи створену власноруч будуарну обстановку в студії, відомий львівський фотограф Сергій Михалків творить свої фото композиції – історії з будуару



Виставку фоторобіт Сергія Михалківа «Будуарні історії» можна буде оглянути у галереї “Зелена канапа” з 16 травня до 4 червня 2017 року.

Про це анонсують на сайті “Зеленої канапи”.

Вишукано облаштована неофіційна вітальня господині дому – будуар, де вона відпочиває, проводить процедури догляду за собою, зберігає таємниці, одягається, або… роздягається…

Ще з 1998 року Сергій Михалків фотографує своїх муз – прекрасних оголених жінок, надихаючись розслабленим природнім шармом та красою жіночого тіла, якою так захоплювалися митці різних епох. Сам про свої твори каже, що за жанром це не є еротика. Михалківу сподобалось визначення, котре дав його стилістиці його колега фотограф – інтимний портрет.

На виставці будуть представлені близько 20-ти фотографій різного періоду, створених після його попередньої персональної виставки, яку Сергій здійснив ще 2010 року у Львові.

Біографічна довідка:

Сергій Михалків народився 1975 року у Львові. Професійно займається фотографією. Навчав мистецтву фотографії у кількох фото школах. 2017 року відкрив свою фотостудію «Dolphin”. Дворазовий переможець річного конкурсу журналу «Playboy”, 2008 року (1 премія) та 2012 року (2 премія). Твори перебувають в приватних колекціях у Великобританії, Польщі. Росії і Україні.

P.S. Перегляд виставки дітям – з дозволу батьків.