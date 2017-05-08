Львів’ян запрошують на концерт-лекцію про Баха 

Концерт-лекція “Йоганн Себастьян Бах” відбудеться у суботу, 20 травня 2017 року, о 14.00, в рамках унікального музичного проекту “Звуки Львова. Орган” у Львівському будинку органної та камерної музики.

Музичний світ знає з півсотні композиторів на прізвище Бах. А в час, коли жив той Бах, про якого подумали Ви – у Німеччині говорили так: “Якщо Бах – значить музикант, а якщо музикант – значить … БАХ!

Насправді німецьке слово Бах означає “струмок”. Однак, те, що зумів створити за 65 років свого життя Йоганн Себастьян Бах, інакше як “море музики” (за висловом Бетховена) не назвеш. При житті його повсюдно визнавали найкращим із органістів, але композитором для всіх він був на тому ж рівні, що інші з його родичів, дітей і однофамільців. А ось після смерті про Йоганна Себастьяна Бах майже на ціле століття й зовсім забули.

Для нас у ХХІ столітті Бах – це синонім музики найвищої якості. А його органна творчість – це вершина музики епохи бароко. Щоб у цьому ще раз переконатися (а для когось, можливо, звучання бахівського органа взагалі стане відкриттям?), приходьте на концерт-лекцію у Будинок органної та камерної музики.

Лекцію читатиме музикознавець Богдан Котюк, музично ілюструватиме — органістка Олена Мацелюх.

Модератор зустрічі — Герман Гошкадор.

Вхід безкоштовний, але за умови попередньої реєстрації!

Довідки за телефоном: 066 16 70 488 (Герман)