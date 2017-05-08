Фільм «Борщ» режисерів зі Львова став призером на кінофестивалі у Х’юстоні

Документальний фільм «Борщ» українських режисерів-аматорів Сашка та Дарини Балабай зі Львова став призером на ювілейному 50-му фестивалі у Х’юстоні WorldFest’і в категоріі «Етика та культура».

У фільмі йде мова про «незвичних людей», які приїхали до Львова з виставою. «Незвичні люди» – так режисери назвали осіб з особливими потребами. В зйомках брали участь люди з ДЦП, на візках та супроводжуючі їх волонтери. За час спілкування з цими чудовими людьми було зібрано багато матеріалу, створено паралельну креативну сюжетну лінію та змонтовано фільм. До процесу виробництва не був залучений жоден спонсор. Все – від зйомок фільму, монтажу, титрування англійською, кольорокорекціі та звуку – автори робили власноруч.

WorldFest – найстаріший фестиваль незалежного кіно і відео в світі і третій за значимістю в Північній Америці після Сан-Франциско і Нью-Йорка. Фестиваль став конкурсним з 1968 року. Був заснований титулованим режисером і продюсером Хантером Тоддом для підтримки незалежних режисерів.