Зловмисниця ошукала керівника фірми на 60 000 гривень

Сума збитків, заподіяних потерпілому, становить понад 60 000 гривень. Встановлюються обставини події.

В Залізничний відділ поліції 20 квітня звернувся за допомогою 30-річний директор одного з червоноградських підприємств, яке займається роздрібною торгівлею. Чоловік повідомив, що невідома особа під приводом продажу партії курток заволоділа його коштами в сумі 60 204 гривні.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетна 51-річна львів’янка.

Наразі з’ясовуються обставини події. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Статтею передбачене покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.