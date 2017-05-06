У парку культури з нагоди Дня міста триває дитячий фестиваль

Львів святкує 761 рік. З цієї нагоди у центральному міську парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького протягом вихідних відбуватиметься чимало заходів.
Вчора ввечері у парку показували кіно про Львів просто неба, сьогодні – дитячий фестиваль, інформує прес-служба ЛМР.
Програма заходів у парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького:
6 травня
12.00 – 14.00 год (площа біля арки)
• Вуличне танцювальне шоу від школи сучасного танцю «Born 2 dance» («Всеукраїнської федерації танцю»)
14.00 – 16.00 год (літня естрада)
• Концертна програма проекту «Відчинилося життя» з симфонічним оркестром театру ім. М. Заньковецької.
12.00 – 19.00 год
• Дитячий фестиваль з різноманітними розвагами:
• квести з подарунками від спонсорів
• майстер-класи з гончарства
• аквагрим
• аніматори
• ростові ляльки
• тренінги з професійними психологами від дитячого клубу «Сім’я від А до Я»
(площа позаду літньої естради)
16.00 – 16.30 год
• Майстер-класи для дітей від школи сучасного танцю «Born to dance» «Всеукраїнської федерації танцю»
Концертна програма:
16.30 – 21.30 год
• Виступи вихованців дитячого центру «Погулянка»: 16.20 – 18.00 год.
• Виступи вокально-хореографічної студії Ганни Кривути
«Подих весни» 18.00 – 20.00 год
• Дитяча студія танцю «Горицвіт» 18.00 – 20.00 год.
20.00 – 21.30 год
• Виступ кавер-гурту «sound mix band»
7 травня
12.00 год.
• Виступ учасників фестивалю духових оркестрів «Королівський лев»
12.00 – 19.00 год
• Дитячий фестиваль з різноманітними розвагами:
• квести з подарунками від спонсорів
• майстер-класи з гончарства
• аквагрим
• аніматори
• ростові ляльки
• тренінги з професійними психологами від дитячого
клубу «Сім’я від А до Я»
(площа позаду літньої естради)
17.00 – 17.30 год
• Майстер-класи для дітей від школи сучасного танцю «Борн 2 денс» «Всеукраїнської федерації танцю».