У парку культури з нагоди Дня міста триває дитячий фестиваль

Львів святкує 761 рік. З цієї нагоди у центральному міську парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького протягом вихідних відбуватиметься чимало заходів.

Вчора ввечері у парку показували кіно про Львів просто неба, сьогодні – дитячий фестиваль, інформує прес-служба ЛМР.

Програма заходів у парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького:

6 травня

12.00 – 14.00 год (площа біля арки)

• Вуличне танцювальне шоу від школи сучасного танцю «Born 2 dance» («Всеукраїнської федерації танцю»)

14.00 – 16.00 год (літня естрада)

• Концертна програма проекту «Відчинилося життя» з симфонічним оркестром театру ім. М. Заньковецької.

12.00 – 19.00 год

• Дитячий фестиваль з різноманітними розвагами:

• квести з подарунками від спонсорів

• майстер-класи з гончарства

• аквагрим

• аніматори

• ростові ляльки

• тренінги з професійними психологами від дитячого клубу «Сім’я від А до Я»

(площа позаду літньої естради)

16.00 – 16.30 год

• Майстер-класи для дітей від школи сучасного танцю «Born to dance» «Всеукраїнської федерації танцю»

Концертна програма:

16.30 – 21.30 год

• Виступи вихованців дитячого центру «Погулянка»: 16.20 – 18.00 год.

• Виступи вокально-хореографічної студії Ганни Кривути

«Подих весни» 18.00 – 20.00 год

• Дитяча студія танцю «Горицвіт» 18.00 – 20.00 год.

20.00 – 21.30 год

• Виступ кавер-гурту «sound mix band»

7 травня

12.00 год.

• Виступ учасників фестивалю духових оркестрів «Королівський лев»

12.00 – 19.00 год

• Дитячий фестиваль з різноманітними розвагами:

• квести з подарунками від спонсорів

• майстер-класи з гончарства

• аквагрим

• аніматори

• ростові ляльки

• тренінги з професійними психологами від дитячого

клубу «Сім’я від А до Я»

(площа позаду літньої естради)

17.00 – 17.30 год

• Майстер-класи для дітей від школи сучасного танцю «Борн 2 денс» «Всеукраїнської федерації танцю».