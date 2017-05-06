У Львові розшукують підозрюваного у завданні умисних тяжких тілесних ушкоджень

Франківським ВП ГУНП у Львівській області розшукується громадянин Самарський Олег Олександрович, 09.04.1982 р.н. уродженець уродженець Львівської області м.Мостиська, проживаючий у мюЛьвів, вул.Наукова, буд.94, кв.111, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Прохання до всіх, хто володіє інформацією про місцеперебування розшукуваного звертатись на оперативну лінію 102 або по телефону 8 (0322) 238-95-51, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.