На Радехівщині зловмисник обікрав односельчанина

Матеріальні збитки, заподіяні потерпілому, становлять близько 2 200 гривень. Правоохоронці з’ясовують обставини події.

В Радехівське відділення поліції надійшла заява від 23-річного жителя одного із сіл району. Чоловік повідомив, що з автомобіля «ВАЗ 21099», який він залишив на стоянці біля магазину у Радехові, невідома особа викрала магнітофон та гроші. Загальна сума збитків – майже 2 200 гривень.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 28-річний односільчанин потерпілого.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.