На Прикарпатті військові правоохоронці та представники ветеранських організацій зі Львова провели «День мужності та звитяги»

Напередодні Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні представники Західного територіального управління Військової служби правопорядку, а також ветеранських організацій 24 Залізної дивізії та 7 механізованого полку вшанували пам’ять воїнів, які більше сімдесяти років тому не шкодуючи життя та здоров’я визволяли від нацистів села Черемхів та Коршів Коломийського району Івано-Франківської області.

Під час зібрання, що відбулося за участі педагогічного колективу та учнів Черемхівської загально-освітньої школи І-ІІ ступенів, директор школи Ірина Якубяк наголосила на тому, що пам’ять про воїнів-переможців нацизму назавжди залишиться в пам’яті людській, на їхньому прикладі та прикладі новітніх героїв виховуються майбутні покоління захисників України.

В свою чергу полковники у відставці Юрій Чудінов і Анатолій Михайленко розповіли присутнім про те, в яких умовах відбувалося визволення Прикарпаття, і, зокрема, села Черемхів від ворога. Зокрема, Юрій Михайлович (Чудінов) поділився спогадами про Героя Радянського Союзу, хмельничанина рядового 7-го стрілецького полку 24-ї стрілецької дивізії (Залізної) 18-ї армії 4-го Українського фронту Володимира Майборського, який продемонстрував виняткову хоробрість та звитягу.

– Я особисто знав старшину в запасі Володимира Петровича Майборського та з перших уст чув про те, як відбувалося визволення вашого села. Не міг, звичайно, не розпитати його і про його історію…

13 липня 1944 року розпочалася Львівсько-Сандомирська наступальна операція проти об’єднаних німецько-угорських військ, метою якої було звільнення Західної України та Південної Польщі.

7-му стрілецькому полку 24-ї стрілецької дивізії (Залізної) 18-ї армії 4-го Українського фронту було поставлено завдання прорвати оборону противника у районі села Черемхів. Та з перших хвилин бою подальше просування підрозділів було зупинене вогнем із ворожого ДЗОТу. Майборський отримав наказ знищити оборонну точку і йому навіть вдалося непоміченим підібратися до неї на відстань кидка гранати та подавити її він не встиг – кулеметна черга прошила обидві ноги. Ворожий кулеметник, напевне вирішив, що загрозу ліквідовано і втратив пильність – це дозволило бійцю доповзти до «мертвої зони» ДЗОТа. Розуміючи, що від його дій залежить доля бойових товаришів, хмельничанин закрив грудьми амбразуру та одночасно просунув до нутрощів ворожого укріплення протитанкову гранату

Полк прорвав оборону противника, пішов у наступ, а важкопораненого бійця підібрали санітари. Після десяти місяці лікування Володимира Петровича було звільнено з армії по інвалідності. Повернувшись до дому працював у колгоспі, згодом став головою селищної ради. Його життя обірвалося 7 січня 1987 року.

Варто зазначити, що місцеві жителі трепетно ставляться до збереження цього подвигу: в Черемхах, перед сільською радою височіє пам’ятник герою, а меморіальна дошка прикрашає будівлю сільської школи.

В межах заходу учні подарували гостям невелике музичне дійство, а ті, в свою чергу, подякували їм за увагу і за те, що не забувають про тих, хто звільнив їхню землю від загарбника. Після урочистостей, які відбулися в школі, гості разом з учасником антитерористичної операції головою Черемховецької сільської ради Михайлом Паньківим відвідали місця боїв та поклали квіти до братської могили загиблим в роки Другої світової війни, що у селі Коршів, в якій поховано більше 1500 воїнів.

Підполковник Віталій Іванов