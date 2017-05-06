На Львівщині відкрили змагання з авіамодельного спорту

Сьогодні, 6 травня, в селі Великий Дорошів Жовківського району успішно стартував етап Кубку світу «Vilga Cup 2017» з авіамодельного спорту.

Участь у змаганнях беруть 72 спортсмени, серед них провідні авіамоделісти України, Німеччини, Польщі, Угорщини, Італії, Литви, Словаччини, Швейцарії, Туреччини, Чехії та Фінляндії, інформує прес-служба ЛОДА.

Львівщину представить спортсмен Тарас Повідайко.

Змагання проводяться у таких класах моделей:

– F3J – радіокеровані планера;

– F5J – радіокеровані планера з електродвигуном;

– F3K – радіокеровані метальні планера.

Із розкладом змагань можна ознайомитись тут.