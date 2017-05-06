На Львівщині горів підвал багатоповерхівки: мешканців евакуювали за допомогою автодрабини

На пожежі в підвалі житлового будинку врятовано 10 чоловік, з них 7 дітей (одне шестимісячне немовля). Внаслідок пожежі травмовано одну особу – жінку 1936 року народження, яку з ознаками отруєння продуктами горіння госпіталізовано в Новороздільську міську лікарню.

Про це інформує прес-служба ДСНС у Львівській області

Пожежа виникла в кладовому приміщенні підвалу п’ятиповерхового житлового будинку в м. Новий Розділ на пр. Шевченка сьогодні близько 4 ранку.



У зв’язку з тим, що двері підвалу виходили безпосередньо в середині будинку на сходову клітину, то на момент прибуття вогнеборців до місця виклику вся сходова клітина у будинку була заповнена токсичними продуктами горіня. Мешканці будинку самостійно не могли покинути своїх помешкань, то ж вогнеборцями прийнято рішення працювати по ліквідації загорання та паралельно евакуйовувати мешканців будинку.



За допомогою авто драбини та висувної драбини рятувальники виводили людей через вікна на свіже повітря. Загалом з будинку щоб гарантувати безпеку по сходовій клітці евакуйовано 9 осіб. По драбинах з вікон квартир врятовано 10 чоловік, з них 7 дітей (одне шестимісячне немовля).