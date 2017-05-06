Центром Львова пройшла святкова театралізована хода. Фото. Відео

Львів святкує 761-річчя. З цієї нагоди сьогодні центром міста пройшов святковий парад, у якому взяли участь близько 2 тис осіб. Традиційно, парад розпочався з пл. А. Міцкевича, пройшов пр. Свободи, вул. П. Беринди та завершився на пл. Ринок, де усіх учасників ходи привітав міський голова Львова Андрій Садовий, інформує прес-служба ЛМР.

У святковій ході взяли участь Король Лев та Королева Констанція, колективи Центру творчості дітей та юнацтва Галичини, оркестр «Сурми Галичини», народні колективи, дитяча студія «Горицвіт», шкільні колективи, дитячі театралізовані літературні герої, спортивні організації силових, олімпійських та екстремальних видів спорту, громадські організації та об’єднання, представники ДЮСШ, велосипедисти, стародавні лицарі в обладунках і Львівський історичний клуб Орден паладинів. Загалом – до 2 тис осіб. Також до урочистої ходи долучилися львів’яни та гості міста. В ході брали участь учасники фестивалів духових оркестрів та мажореток «Королівський Лев».

На пл. Ринок львів’ян привітав Король Лев з Королевою Констанцією та міський голова Львова Андрій Садовий. Міський голова дав команду підняти штандарт міста над Ратушею. Під час підняття штандарту сурмачі традиційно виконали мелодію міста, яку написав спеціально до Дня міста композитор Юрій Ланюк.

«Коли Король Данило Галицький засновував наше місто, він визначив нашу долю – бути лідером, йти вперед, бути кращими. Бажаю усім добра, радості і процвітання всім нам, нашому Львову і нашій Україні.

Я маю велику честь працювати в найкрасивішому місті світу. Моє завдання – щоб Львів розвивався, щоб львів’яни себе відчували гідно, щоб був комфорт. Усе, що ми сьогодні маємо, – це важка праця великої кількості львів’ян, мешканців, які дбають за своє місто, які люблять своє місто, які захоплюються ним. Мені дуже приємно, що це бачить вся Україна, хоча ми час до часу маємо певні труднощі, деякі нам з них спеціально роблять, але ми станемо сильнішими, переборемо усіх наших ворогів, будемо йти вперед і будемо лідером, бо нас такими зробив Король Данило, коли заснував наше місто, дав місію йти вперед і вести за собою інших», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Перед святковим парадом відбулась Літургія в Соборі св Юра та урочистий сніданок на пл. Музейній з нагоди Дня міста Львова. А напередодні, 5 травня, відбулись урочисті збори з нагоди Дня міста Львова, де було вручено почесні відзнаки та нагороди.

