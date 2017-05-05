З нагоди празника Святого Юрія та Дня міста Львова відкривається художня виставка та випущено унікальну поштову марку

Завтра, 6 травня, о 12.00 год, у Митрополичих палатах відбудеться відкриття експозиції художніх робіт із зображенням Архикатедрального Собору Святого Юра – шедевру українського бароко, який разом з історичним центром Львова занесений до Списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Відкриватиме захід урочиста церемонія погашення серії сувенірних поштових марок та колекційних конвертів, на яких теж відображено ансамбль будівель Святоюрського собору та його художнього оздоблення.

Унікальну марку та мистецьку експозицію розроблено львівськими художниками і дизайнерами з ініціативи Центру соціальних проектів «Хочу жити» спеціально до Дня Святого Юрія, який віддавна вважається покровителем Львова.

Церемонію відкриття виставки та процедуру спецпогашення поштової марки здійснюватимуть:

Владика Ігор (Возьняк) – Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ,

Роман Кравчик – Митрофорний протоієрей, настоятель Собору Юра,

Ростов Микола – директор Львівської дирекції ПАТ «Укрпошта»,

Роман Савчак – керівник Центру соціальних проектів «Хочу жити».

У той же день, одразу після святкової Літургії, об 11.30, у подвір’ї перед Собором Юра ТМ «Юрашки» спільно з акторами Дитячого телевізійного театру «Юрашки» проводитиме святковий виступ та низку майстер-класів із виготовлення виробів народного промислів. Цей захід на День Святого Юрія проводиться уже восьмий рік поспіль і покликаний відродити традиції та культуру славетних Святоюрських ярмарків, що відбувалися у Львові ще з 17-го століття. Діти, учасники дійства, зможуть своїми руками виготовити унікальні речі, які славилися у нашому місті ще в середньовічні часи.

У цей святковий день Собор Святого Юра та колектив Дитячого телевізійного театру «Юрашки» пригощатимуть юних гостей смачним какао та унікальними пряниками Юрашками, які вважалися своєрідним брендом Святоюрських ярмарків.