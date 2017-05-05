У Миколаєві правоохоронці викрили зловмисника з марихуаною

Вилучену речовину скеровано на експертизу, відкрито кримінальне провадження.

Працівники Миколаївського відділення поліції 4 травня під час оперативного відпрацювання території міста виявили у 23-річного місцевого мешканця поліетиленовий пакунок з подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на марихуану, вагою близько двохсот грамів.

Вилучену речовину правоохоронці скерували на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення,придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області