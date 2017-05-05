У Львові стартує веломарафон «VIII Львівська Сотка»

Завтра, 6 травня, зранку вже ввосьме у Львові стартує наймасовіша велоподія Західної України – веломарафон «Львівська Сотка».

О 10.10 колона із понад 500 велосипедистів стартує з площі Ринок і проїде по місту урочистим парадом, присвяченим Дню Львова.

Після цього спортсменам буде потрібно подолати дистанцію довжиною у 100 км. Серед учасників є як львів’яни, так і гості з Києва, Одеси, Винниці, Харкова, Івано-Франківська та інших міст, а також зі Сполучених Штатів, Німеччини, Білорусі та Естонії. Приблизно третина зареєстрованих планує під час марафону уперше в житті проїхати 100 км на велосипеді.

Організатором марафону є ГО «Львівський Велоклуб». Підтримку марафону «VIII Львівська Сотка» надає управління молоді та спорту Львівської міської ради, а також ряд приватних компаній.

Організатори марафону запрошують журналістів, фотокореспондентів, а також усіх бажаючих у суботу зранку долучитися до спортивного свята на площі Ринок.