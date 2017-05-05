У Львові чадним газом отруїлась 19-річна киянка

Потерпілу у стані середньої важкості (вміст карбоксигемоглобіну – 5%) доправлено до Львівської обласної клінічної лікарні.

Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до газових приладів у квартирі. Причини події з’ясовують.

Додамо, що з початку року у Львові вже обліковано 28 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 52 людини. Мерія вкотре застерігає суворо дотримуватись правил користування газом у побуті, бо саме це є запорукою безпеки!