Сквер на Дорошенка освітлять за допомогою… бруківки

Джерело: прес-служба ЛМР

Тут облаштують сучасний громадський простір і демонтують усі кіоски

З середини травня у сквері на вул. Дорошенка, 9 розпочнуть роботи з облаштування нового громадського простору. Проект розробили ще торік, однак втілять його у життя лише зараз. Про це «Львівській газеті» повідомили в Галицькій районній адміністрації.

Територію громадського простору замостять римським каменем темно-сірого та світло-сірого кольорів, а також викладуть гранітну тротуарну плитку та LED-бруківку. Цікаво, що освітлення скверу здійснюватимуть саме завдяки LED-бруківці та розсіяному світлу, яке падатиме на сквер із сусідніх будинків.

Джерело: прес-служба ЛМР

На новому громадському просторі облаштують зони зелених насаджень із декоративними деревами, а також вмонтують лавки.

Джерело: прес-служба ЛМР

Зараз у сквері розміщені МАФи, але через облаштування нового громадського простору їх перенесуть на інші місця за новими адресами.

Фото: zik.ua

Нагадаємо, за словами заступника голови Галицької районної адміністрації Андрія Зозулі, зараз проект облаштування нового простору перебуває на експертизі, тож терміни його виконання стануть відомими наступного тижня.

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    і тут Садового плиточка 🙂