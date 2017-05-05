Сквер на Дорошенка освітлять за допомогою… бруківки

Тут облаштують сучасний громадський простір і демонтують усі кіоски

З середини травня у сквері на вул. Дорошенка, 9 розпочнуть роботи з облаштування нового громадського простору. Проект розробили ще торік, однак втілять його у життя лише зараз. Про це «Львівській газеті» повідомили в Галицькій районній адміністрації.

Територію громадського простору замостять римським каменем темно-сірого та світло-сірого кольорів, а також викладуть гранітну тротуарну плитку та LED-бруківку. Цікаво, що освітлення скверу здійснюватимуть саме завдяки LED-бруківці та розсіяному світлу, яке падатиме на сквер із сусідніх будинків.

На новому громадському просторі облаштують зони зелених насаджень із декоративними деревами, а також вмонтують лавки.

Зараз у сквері розміщені МАФи, але через облаштування нового громадського простору їх перенесуть на інші місця за новими адресами.

Нагадаємо, за словами заступника голови Галицької районної адміністрації Андрія Зозулі, зараз проект облаштування нового простору перебуває на експертизі, тож терміни його виконання стануть відомими наступного тижня.