На вихідних львів’ян запрошують на Фестиваль «ART-UKRAINE»

У суботу, 6 травня, відбудеться Всеукраїнський щорічний фестиваль-конкурс «ART-UKRAINE»-2017.

У програмі фестивалю:

16.00 – Прес-конференція на тему: «Зробимо Україну театральним брендом в світі: проблеми і шляхи вирішення театрального мистецтва на Львівщині та в країні» (вул. Городоцька, 36, Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки).

19.00 – Конкурсний показ вистави Львівського драматичного театру імені Лесі Українки «Людина у підмішеному стані» (вул. Городоцька, 36, Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки).

Національний культурний проект «Всеукраїнський щорічний фестиваль-конкурс «ART-UKRAINE» – 2017», має на меті відроди й популяризувати театральне мистецтво в Україні, підтримати розвиток місцевих театральних колективів на всеукраїнському рівні а також, створити дієву комунікативну платформу для обговорення шляхів культурного збагачення українців, у тому числі – через підтримку та розвиток театрального мистецтва.