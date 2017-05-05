На площі Ринок відкрили фотовиставку «Фото з війни»

Від сьогодні, 5 травня, і до кінця місяця на площі Ринок (при вході в Ратушу) буде представлена фотовиставка під назвою «Фото з війни». Автором фото є Богдан Косяк.

На цій фотовиставці представлені роботи учасника бойових дій в Україні Богдана Косяка, який, власне, надав нам свої роботи, а також деякі фото надав Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, що знаходиться на вул. Пекарській, 41. Ми дали просту назву для виставки: «Фото з війни» і зорганізували цю виставку зважаючи на це, що в країні війна і ми всі бачимо цю реальність, в якій живемо. І про це також нагадуємо під час заходів, присвячених Дню міста Львова.

Ці фото Богдана Косяка були зроблені в Донецькій області, деякі фото є із села Піски, деякі є з інших районів, власне, Донецької області.

Ця виставка буде представлена на площі Ринок до кінця травня і кожного разу ми будемо її доповнювати іншими світлинами», – зазначила Марта Іванишин, керівник відділу промоції міста Львова.