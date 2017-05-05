Львів розпочав святкування днів міста

Львів 5-7 травня відзначає дні міста – 761-шу річницю з дня першої письмової згадки в літописах.

У рамках святкувань у п’ятницю відбулося урочисте засідання Львівської міської ради, під час якого звання “Почесний громадянин м. Львова” був удостоєний один із засновників Української Гельсінської спілки, дисидент, а нині проректор Українського католицького університету Мирослав Маринович. Звання “Львів’янин року” удостоєна член юніорської збірної України з художньої гімнастики, переможниця і призер численних міжнародних і всеукраїнських змагань Христина Погранична, інформує interfax.com.ua.

З нагоди свята мер Львова Андрій Садовий звернувся до жителів міста, зазначивши, що львів’яни “прожили дуже непростий рік”. “Місто опинилося в ситуації, яку ми не могли собі уявити раніше. У цей святковий день не загострюватиму уваги на темі сміття, скажу лише, що ми з вами платимо ціну за право мати свою думку і право на гідну позицію”, – сказав А.Садовий.

Водночас мер висловив упевненість, що труднощі минуть, і подякував усім, хто протягнув місту “руку допомоги”.

“Сьогодні для мене особливо актуальні слова Мартіна Лютера Кінга, який сказав: “Наприкінці ми пам’ятатимемо не слова наших ворогів, а мовчання наших друзів”, – наголосив львівський міський голова.

У п’ятницю на вулицях міста грають духові оркестри, а ввечері в центрі Львова заплановані виступи вуличних музикантів з України та Польщі.

У суботу, 6 травня, в другій половині дня від площі А.Міцкевича до площі Ринок пройде святковий театралізований марш за участю музичних, танцювальних і фольклорних колективів.

Крім того, о 14:00 відбудеться концерт незрячих виконавців з усієї України у супроводі симфонічного оркестру Театру ім. Марії Заньковецької.

Фінальний концерт святкувань запланований на неділю, 7 травня, на площі Ринок.

За даними відділу комунікації головного управління Національної поліції Львівської області, громадський порядок цими днями забезпечують понад 700 поліцейських.