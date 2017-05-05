Із симптомами харчового отруєння госпіталізували сім’ю із Винник

Постраждалих у стані середньої важкості госпіталізовано в інфекційні лікарні. Причини події з’ясовують.

Так, жінку 1987 року народження і хлопчика 2015 року народження госпіталізовано у Львівську клінічну інфекційну лікарню Львівської обласної ради (вул. Мечникова, 8). Чоловіка, 1987 року народження, госпіталізовано у комунальну інфекційну клінічну лікарню (вул. Лисенка, 45).

Зі слів потерпілих, вони вживали ковбасу, придбану в одному з супермаркетів міста.

Причини події з’ясовують.