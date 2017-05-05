Анастасія Возняк – найкраща спортсменка Львівщини за підсумками квітня

За підсумками традиційного щомісячного голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації та виконкому відділення НОК України у Львівській області, найкращою спортсменкою Львівщини стала спортивний члена національної збірної команди України з художньої гімнастики, майстер спорту України міжнародного класу – львів’янка Анастасія Возняк.

Почесний титул одна з кращих представниць художньої гімнастики Львівщини, вихованка Львівської КДЮСШ “Здоров’я” (ФСТ “Динамо”), студентка столичного училища фізичної культури здобула завдяки вибореним медалям на етапах Кубка світу з художньої гімнастики.

Зокрема, 21-22 квітня у місті Ташкент (Узбекистан) відбувся черговий етап Кубка світу з художньої гімнастики, за підсумками якого національна збірна команда України, до складу якої входить Анастасія Возняк, здобула дві нагороди у фіналах в групових вправах: «срібло» у вправі з двома скакалками і трьома м’ячами та «бронзу» у вправі з п’ятьма обручами.

Довідково.

Возняк Анастасія Романівна – народилася 9 грудня 1998 року у місті Львові.

Брала участь у чемпіонатах світу, починаючи з Чемпіонату світу з художньої гімнастики 2014 року. На Перших Європейських іграх 2015 року в Баку вона виборола срібну медаль у групових вправах зі стрічками та бронзову медаль у групових вправах з булавами та обручами. Учасниця літніх Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро — 7 місце у груповому багатоборстві.