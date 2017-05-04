У вівторок у Львові зніматимуть соціальний ролик про безпритульних тварин

ЛКП «Лев» та навчальний центр «Англійська Хелен Дорон» організовують зйомку соціального ролика, щоб привернути увагу до безпритульних тварин.

Організатори запрошують небайдужих львів’ян взяти участь у зйомці, котра розпочнеться 9 травня о 10.00 у навчальному центрі «Англійська Хелен Дорон» (пр. Чорновола, 67г).

Проект втілюють у рамках всесвітньої кампанії «Young Heroes». Організатори кажуть – дитячий центр на весь день перетвориться на кіностудію. Кожен охочий зможе переглянути англомовні фільми про тварин, повправлятися в ораторському мистецтві, спробувати себе в ролі актора.

«Наші учні вирішили допомогти знайти для тварин новий дім, тому що кожна людина, проходячи щодня повз безпритульних чотирилапих, повинна замислитись: «Хто допоможе, якщо не я?» Допомога братам меншим – не тільки хороша справа, здорові ситі і доглянуті тварини, а й безпека та добробут для громадян міста. Ми хочемо допомогти тим, хто не може сам про себе попіклуватись, адже ми відповідальні за тих, кого приручили», – каже Олег (8 років), учень центру «Англійська Хелен Дорон» у Львові.

Нагадаємо, з 5 квітня до 3 червня студенти з «Англійська Хелен Дорон» будуть заохочувати небайдужих громадян прийняти в сім’ю чотирилапого друга, поширюючи інформацію про безпритульних тварин і надаючи їм допомогу. Кампанія «Young Heroes» Освітньої Групи Хелен Дорон об’єднує дітей та підлітків для впровадження позитивних змін у своїх спільнотах. Ця ініціатива є частиною міжнародного проекту «Young Heroes», яка заохочує дітей стати кращими громадянами світу.