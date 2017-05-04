У Польщі скоїли два жорстокі напади на українців

У Польщі правоохоронці зареєстрували два напади на українців, скоєні на національному ґрунті. Про це повідомляє Польське радіо.

Згідно з повідомленням, напади сталися впродовж кількох останніх днів у Ченстохові та Новій Гуті.

Так, у Ченстохові троє поляків атакували групу з трьох українців. Нападники били постраждалих і ображали їх. Кривдники арештовані на три місяці, їм висунуто звинувачення у побитті і приниженні на національному ґрунті.

Крім того, схожих інцидент стався в Новій Гуті, де троє поляків напали на 17-річного українця, який зі своїм польським знайомим грав у баскетбол на шкільному майданчику. Нападники жорстоко побили українця палицями із вбитими до них цвяхами. Підозрюваних арештовано також на три місяці, їм загрожує до восьми років ув’язнення.

За даними слідства, в обох випадках причиною нападу була національність громадян України.

«Через особливість злочину та жорстокість зловмисників суд взяв всіх підозрюваних під варту на 3 місяці», – розповів речник малопольської поліції Себастіан Ґлєнь.