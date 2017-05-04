У Городку зловмисник викрав із будинку потерпілого велосипед, телефон та вісімдесят гривень

Як встановили працівники Городоцького відділення поліції, зловмисник причетний до викрадення велосипеда, мобільного телефона та грошей у місцевого мешканця.

У Городоцьке відділення поліції 3 травня з заявою про крадіжку звернувся 44-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що з його будинку було викрадено велосипед, мобільний телефон «Нокія» та гроші у сумі вісімдесят гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 30-річний мешканець Городка. Наразі поліцейські перевіряють його на причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.